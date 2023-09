Score IAE-Message. Tout-en-un 2024. La référence pour décrocher le meilleur score

Cet ouvrage vous offre une préparation complète au Score IAE-Message, test d'aptitude aux études supérieures de gestion requis pour l'entrée dans de nombreuses écoles et formations universitaires. - Toute la méthodologie : Une présentation du test et des conseils généraux pour bien se préparer et le réussir. La méthodologie pour chaque épreuve, les techniques à connaître et les erreurs à éviter. - Tout le cours : La culture générale et managériale indispensable à connaître. Les règles incontournables de la langue française pour travailler la compréhension de texte et l'expression écrite. Toutes les notions de mathématiques et de logique numérique du programme. Des fiches de grammaire et vocabulaire pour réussir l'épreuve d'anglais. - Plus de 3200 exercices corrigés : Des exercices corrigés pour vous tester et valider vos connaissances. 8 tests blancs intégralement corrigés pour vous entraîner dans les conditions de l'épreuve. - Les actus des 6 derniers mois disponibles sur le site dunod. com