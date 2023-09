Star Wars - La Haute République - Les aventures Pase 2 Tome 1 : Padawan ou Pirate ?

Sav Malagan est entraînée depuis son plus jeune âge comme Padawan pour comprendre les voies de la Force et devenir un jour Chevalier Jedi. Mais sa rencontre avec la reine pirate Maz Kanata et son équipage de hors-la-loi, va ébranler la solidité de ses convictions. Ainsi, lorsque Sav part dans une périlleuse mission, notre héroïne en profite pour intégrer l'équipe de Maz comme couverture. Mais se pourrait-il que l'aventure ait raison de sa foi ? La saga de la Haute République se déroule plusieurs centaines d'années avant celle de Skywalker. Après une première phase qui a remporté un grand succès auprès des fans entre 2021 et 2022, cette deuxième phase (qui sera plus courte) nous ramène dans le temps, environ 150 ans avant la phase I. Les lecteurs découvriront des secrets et des informations sur les personnages (et leurs ancêtres) rencontrés lors de la phase I. On retrouve dans cet album le personnage de Maz Kanata découvert dans le film Le Réveil de la Force.