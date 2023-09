Une nuit avec toi

Un polar féministe d'une troublante ambiguïté. Brune est une jeune parisienne qui croise souvent le regard des hommes se retournant sur son passage. Un soir, en rentrant de soirée, un copain lui propose de la déposer en voiture. Elle accepte. Que faire quand il devient insistant ? Brune n'a pas le temps de réfléchir quand elle se retrouve acculée. Prise au piège, elle ne sait pas comment s'en sortir... Ce sera le début d'une longue nuit d'angoisse. Avec un cadavre sur les bras, affolée, la jeune femme se retrouvera dans une course nocturne pour dissimuler le corps ce qui la précipitera dans un engrenage macabre. Des retournements de situations aussi inattendus qu'invraisemblables rythment ce récit puissant et engagé qui nous interpelle et ouvre le débat. Ce polar sombre qui se meut en thriller oppressant et nous rappelle After Hours soulève avec force et justesse un sujet d'actualité : le droit des femmes à disposer librement de leur corps mais aussi la mise en doute de la parole des victimes. Dans un style épuré et terriblement efficace Maran Hrachyan (Patrick Dewaere - 2021) déploie son talent à travers ce récit étonnant qui nous laisse entrevoir les mécanismes insidieux de la culpabilité et de la violence réprimée. A lire absolument.