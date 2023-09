Grands Lacs américains. Edition 2024

A cheval entre les Etats-Unis et le Canada, les Grands Lacs d'Amérique du Nord - le lac Supérieur, le lac Michigan, le lac Huron, le lac Erié et le lac Ontario -, constituent l'une des plus importantes réserves d'eau douce du monde. Principale mégapole de la région, Chicago dresse ses rangées de gratte-ciels signés des plus grands architectes au-dessus de ses bars de blues et ses délicieuses steackhouses. Au nord-ouest de la Windy City, le Minnesota offre le contraste de ses Twin Cities de Minneapolis et St. Paul - l'une moderne et l'autre victorienne, la possibilité de traverser le Mississippi à pieds secs à sa source, les sauvages Boundary Waters ou la région minière de Duluth, où grandit Bob Dylan. Le rural Wisconsin possède d'agréables villes moyennes comme Madison ou Milwaukee, et on s'aventurera sur la magnifique péninsule de Door County. Dans l'Etat du Michigan, on ira explorer la dynamique petite ville de Grand Rapids qui contraste avec la déclinante ville de Détroit, symbole déchu de l'industrie automobile et de la Rust Belt. Plus à l'est, c'est l'Ohio qui borde la rive sud du lac Erié et, passé Cleveland, on poussera jusqu'au nord-ouest de l'Etat de New York, ses Finger Lakes, ses villes de Buffalo et Rochester sans oublier bien sûr les célèbres chutes du Niagara !