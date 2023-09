Pas de fusils dans la nature. Les réponses aux chasseurs

Non, les chasseurs ne sont pas, comme ils le proclament, les " premiers écologistes de France ". Non, la chasse ne protège pas la nature. Grâce à une approche scientifique, documentée, implacable, ce livre démontre à quel point la chasse est un désastre écologique. L'élimination des animaux dits " nuisibles " qui ne le sont en fait pas, les " régulations " censées garantir un équilibre écologique qui ciblent certaines espèces en voie de disparition, les réserves naturelles gérées par les chasseurs, le vrai scandale du sanglier... Au terme d'une enquête inédite, avec des exemples de terrain dans toute la France, l'auteur livre toutes les données scientifiques, les chiffres vérifiés, et nous révèle le coût caché de la chasse en termes de perte de biodiversité, d'impacts sur l'environnement et de fracture sociale. On peut aimer la nature sans tuer les animaux.