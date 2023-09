Les gardiens de la memoire. Retour dans le passé

Yara et Mady, deux collégiens à la vie insouciante, partagent leurs journées entre l'école et diverses activités en dehors des cours. Mady apprécie les moments passés avec ses amis, joue au football, s'exprime à travers le djembé et laisse libre cours à sa créativité en fabriquant divers objets. Quant à Yara, plus introvertie, trouve sa passion dans la lecture, l'écriture et le désir de voyager. Bien que leur mère considère qu'ils viennent d'un milieu confortable et privilégié, ces deux jeunes vont bientôt réaliser, grâce à un voyage dans le temps, que ce qu'ils considèrent comme acquis aujourd'hui a été conquis à travers des luttes acharnées et un dévouement sans faille. Lors de ce voyage, ils croiseront le chemin de figures ordinaires ayant accompli des actes extraordinaires, des actions qui ont contribué à : Favoriser l'inclusion de la diversité, Révolutionner notre quotidien, Humaniser notre société et promouvoir davantage de justice et d'équité.