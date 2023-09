Pop grandit dans la Belgique des années 80 bercée par les tubes de Michael Jackson. Son univers, c'est le carnaval du village, les majorettes, les auto-scooters et le café "La boule de feu" où sa mère boit plus que de raison. Pop apprend les mots dans le dictionnaire et les émotions dans la vie tandis qu'elle découvre l'amitié, l'impatience et la colère. Pop tombe amoureuse de Naj', qui lui parle des étoiles et de l'Algérie. Pop est un roman d'apprentissage qui va droit au coeur.