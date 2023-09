Cocktails à Noël, liés au réveil !

Leïka est une jeune femme rêveuse et romantique qui adore les fêtes de fin d'année. Elle n'a plus aucune famille et ne veut pas passer le réveillon de Noël seule. Tom, dragueur invétéré qui n'a pas grand-chose à faire de Noël, ne pense qu'à s'amuser. Qu'est-ce que deux êtres si différents peuvent-ils bien avoir en commun ? Une rencontre à Noël, un envoûtement mystique, un peu trop de cocktails et le lendemain... Liés au réveil !