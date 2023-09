Apprendre l'optimisme. Le pouvoir de la confiance en soi et en la vie

Dans cet ouvrage, Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, vous aide à acquérir les ressources utiles pour avoir une attitude positive même dans les situations les plus inconfortables de la vie. C'est en effet par la façon dont vous percevez et interprétez ce qui vous arrive au quotidien, par le prisme de votre petite voix intérieure, que vous penchez soit vers l'optimisme, soit vers le pessimisme. En s'appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles, ce livre vous montre, de façon très pratique, comment modifier progressivement votre discours mental et transformer, à n'importe quel âge, la perception que vous avez de votre propre existence. En apprenant à devenir optimiste, vous accéderez à une vie meilleure !