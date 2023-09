Mini Manuel. Biochimie

Les ouvrages de la collection "Mini-Manuels" présentent sous une forme concise et attractive (2 couleurs et de nombreux schémas) les notions essentielles. Le cours est illustré par des encarts historiques ou apportant quelques compléments techniques. En fin de chapitre, un résumé des points-clés, des QCM et des QROC, tous corrigés, permettent de tester ses connaissances et de s'entraîner avant l'épreuve. Cette nouvelle édition est actualisée.