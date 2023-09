Vous avez un nouveau message

Un courant d'air qui passe sur votre visage, une personne à laquelle vous pensez et qui vous appelle au même moment, une prière que vous formulez et qui se réalise, des heures miroirs que vous ne cessez de voir sur vos écrans, une succession de synchronicités... On vous parle de l'autre côté ! Avec bienveillance, Bruno Charvet vous aide à décrypter ces messages du monde invisible et vous guide, pas à pas, pour entrer en contact avec votre ange-gardien. Qui est-il ? Comment le reconnaître ? Comment communiquer avec lui ? Quel rôle peut-il jouer dans votre vie quotidienne ? Pour vous accompagner dans l'apprentissage de cette relation spirituelle si particulière, l'auteur vous proposera de mettre en place des habitudes, des rituels, des gestes et des pensées. Autant de clés qui vous permettront de repérer la présence de votre guide dans votre vie, et d'entrer, en toute sécurité, en relation avec lui. Avec un tel allié, vous ne serez plus jamais seul !