Fous rires. Près de 1 000 blagues hilarantes, Edition 2024

Flash info Inflation : la pièce de 2 euros passe dorénavant à 2,20 euros. 42 annuités Un élève se plaint à son professeur : — Vous vous rendez compte qu'en me faisant redoubler, vous reculez d'un an mon âge de départ à la retraite ? France-Lanta Koh-Lanta, c'est comme la France en 2024. Il fait trop chaud, il n'y a plus d'électricité, on n'a rien à manger, les gens s'engueulent comme à l'Assemblée nationale et le totem d'immunité... c'est un peu comme le 49.3. Depuis plus de 15 ans déjà, les Fous Rires sont une référence incontournable en matière d'humour. Retrouvez-les cette année avec près de 1 000 blagues de politique, d'humour noir, d'histoires de couple... pour passer une année pleine de rires ! Avec 50 dessins exclusifs d'Olivier Ranson, dessinateur pour Le Parisien / Aujourd'hui en France.