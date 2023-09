Changer de vie pro. Je suis cap ! Bilan de compétence, plan d’action, reconversion

Savez-vous que 20% des plus de 35 ans et 36% des moins de 35 ans se déclarent insatisfaits au travail ? Houston, on a un problème ! Comment (re)donner du sens à son job, trouver sa voie, faire de son bilan de compétences un succès... Ce livre pratique est votre meilleur coach pour vous accompagner dans les prochaines étapes de votre parcours professionnel. Partageant la vision de l'épanouissement professionnel Même Pas Cap ! , il conceptualise 10 conseils pour trouver et prendre votre place dans le monde du travail actuel. Même Pas Cap ! c'est 3 fondateurs : Aliette, Yves et Sixtine, une famille aux expériences personnelles et professionnelles diverses. Plus qu'un livre motivationnel avec une approche de coach (" Deviens le héros de ta propre vie ! ", " Libère tout ton potentiel "), ce livre s'appuie sur la méthodologie Même Pas Cap ! et se positionne à chaque étape de votre point de vue, avec des pratiques réalistes à mettre en oeuvre immédiatement. Chaque clé est illustrée par des témoignages d'experts ou d'anciens reconvertis, des exercices ou des mises en situation : jeu du " Cap ou pas Cap " pour casser la routine, sortir de sa zone de confort et apprendre à se connaître, test du Filet de sécurité, exercice " Au cas où je me planterais de voie ", exercice Estime de soi, définition des priorités, des mots-fléchés reconversion, Ma journée idéale, Dream O'Clock... Un livre bienveillant à l'image de l'équipe de Même Pas Cap ! et de ses valeurs : léger, plein d'humour, mais aussi très sérieux !