Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité N° 135-1/2023

Vulci ou l'urgence de la sauvegarde du patrimoine étrusque Parmi les métropoles étrusques, Vulci est peut-être celle sur laquelle pèsent le plus les vicissitudes des fouilles, qui ont profondément conditionné la possibilité de reconstruire son histoire et d'apprécier convenablement son rôle dans le cadre plus large de l'Italie préromaine. Les recherches convulsives menées depuis le XIXe siècle à des fins antiquaires ont en effet conduit à la destruction de nombreux contextes et à une immense dispersion de son patrimoine archéologique dans des musées et des collections du monde entier. Par ailleurs, le pillage aveugle et incessant de ses nécropoles depuis les années 1950 a éparpillé des objets d'exception qui, décontextualisés, ont perdu à jamais leur statut de documents historiques pour ne devenir que de "beaux objets" destinés à enrichir des collections muséales ou privées, notamment à l'étranger. En s'appuyant sur la documentation d'archives relative aux fouilles menées au cours des siècles passés, ce dossier, à travers l'exemple de Vulci, vient interroger le problème de la dispersion de la mémoire et de la préservation du patrimoine.