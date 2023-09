Mises en je(u) de Hamlet, Prince of Denmark

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 0cm ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 8. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; line-height : 107% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 11. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Les étudiants qui préparent l'agrégation, autant que les admirateurs du Barde, se réjouiront de (re)découvrir cette pièce légendaire sous un axe nouveau et original. Cet ouvrage dédié à l'étude de la pièce Hamlet, Prince of Denmark de William Shakespeare, au programme du concours de l'agrégation d'anglais 2023 et 2024, comprend dix chapitres déclinés sur le thème du jeu. Les auteurs et autrices s'intéressent notamment aux jeux de dissimulation, de stratégie, d'images, de langage et de scène, qui sont autant de façons de décrypter les variations du "je" principal, c'est-à-dire celui du personnage d'Hamlet. Ils ouvrent des perspectives de lecture - analytique, esthétique, linguistique, philosophique ou métaphorique - et d'interprétation que les candidats pourront poursuivre au fil de leur propre exploration.