Histoire et secrets de l'Eglise St Thomas

L'église et le chapitre de Saint-Thomas de Strasbourg ont une histoire singulière et plus que millénaire. Passés au protestantisme à l'époque de la Réforme, ils ont survécu aux changements et aux aléas de l'histoire et ont dû et su se transformer au fil du temps. Le présent ouvrage évoque leur histoire, leur insertion dans la cité, les archives qui permettent de mieux les connaître, les trésors qu'ils recèlent, la vie et le rayonnement qui ont été et demeurent les leurs et les institutions qui en dépendent. Il lève ainsi le voile sur un passé et un présent souvent perçus comme quelque peu mystérieux sans qu'il n'y ait pourtant rien à cacher.