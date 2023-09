Le sourire d'Yvon Quokka

Le sourire a toujours été la fierté de la famille Quokka. De génération en génération, rire et gaieté animent cette sympathique famille de marsupiaux. Aujourd'hui, Hippolyte et Marceline sont plus joyeux que jamais : leur fils tant attendu arrive au monde ! Mais le petit Yvon n'est pas exactement comme ils l'espéraient : son sourire est à l'envers. En somme, il a l'air... triste. Qu'à cela ne tienne : farces, chatouilles et autres pirouettes finiront bien par en venir à bout ! Hélas, les années passent et rien n'y fait. L'humeur des Quokka en est assombrie.