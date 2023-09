Maman, tout simplement

C'est avec de l'humour et beaucoup de coeur que Florie, mère de 5 enfants, nous raconte son chemin parcouru depuis la naissance d'Arthur, des triplés Rose, Lucie et Maxime ainsi que de Paul, le petit dernier. Elle partage les étapes les plus importantes de sa vie jusqu'ici avec la plus grande honnêteté. Elle évoque les difficultés qu'elle a rencontrées pour avoir des enfants et le bonheur absolu lorsqu'elle a enfin réussi, sa vie de couple pas toujours simple et son isolement avec les enfants, son aventure télévisée ainsi que son expérience sur les réseaux sociaux. Elle dépoussière à travers ce livre, l'image de la famille nombreuse, et souhaite avant tout que ses lecteurs et lectrices puissent retrouver dans son témoignage une part d'eux-même. Elle livre à travers son histoire un message positif et inspirant, et nous amène avec elle dans un univers débordant d'affection pour ses enfants mais pas seulement, elle parle de sa vie de femme et de son ressenti face à des problèmes actuels que vivent bien des mères de famille.