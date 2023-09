Le socioscope d'Emile Durkheim est une fiction illustrée qui conduit le lecteur de 9 ans dans les profondeurs de la Terre, là où palpite le corps social, avec ses organes de l'obéissance, ses artères du crime et de la morale et ses veines de l'ordre et de la déviance. Heureusement, le grand sociologue Emile Durkhein veille au grain pour recoudre un tissu social déchiré, suturer un trop plein d'esprit critique ou faire une perfusion en urgence de lien social. Mais, un jour, alors qu'Emile allait réaliser une opération délicate, son fidèle socioscope, une immense machine qui analyse le corps social, s'enraye. Le coupable ? Howard, un clochard sur le toit du laboratoire, qui a démonté le générateur pour se réchauffer. Ni une ni deux, Durkheim en fait son assistant personnel. Howard découvrira alors que pour qu'une société roule, déviance et obéissance doivent s'équilibrer, qu'il vaut mieux éviter de sectionner l'artère du crime sous peine de faire basculer la société dans le chaos.