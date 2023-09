Almanach du pêcheur. Edition 2024

Avec cet almanach du pêcheur en eau douce et en mer, découvrez des activités saisonnières, des techniques et objets d'hier et d'aujourd'hui, des anecdotes savoureuses, des trucs et astuces d'expert, des points sur la réglementation, des bons coins de pêche, des conseils écolos, des focus sur les poissons et toutes les infos utiles pour pêcher selon le calendrier lunaire. Sans oublier : des quiz, des recettes gourmandes, des citations...