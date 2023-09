Exercices de lucidité. Arendt, Aron, Koestler, Kraus, Londres, Werth

Comment penser de manière réellement individuelle, sans concession aux courants à la mode ? Comment questionner encore et encore, interpeler ses propres préjugés, et chercher à comprendre surtout, sans étouffer sous les voix dominantes ? Le présent recueil de chroniques propose une réponse à ces interrogations essentielles, au travers de l'oeuvre de Hanna Ardent, Raymond Aron, Arthur Koestler, Karl Kraus, Arthur Londres et Léon Werth. Publiés dans diverses revues, réunis en volume pour la première fois, ces textes sont accompagnés d'une préface inédite d'Olivier Meuwly, écrivain et historien. Actif depuis quarante ans dans les métiers du livre, directeur depuis près de vingt ans des librairies Payot, en Suisse, insatiable lecteur, Pascal Vandenberghe est l'auteur de nombreuses chroniques réunies notamment dans Cannibale lecteur (éditions Favre, 2019), ainsi que d'entretiens et d'essais.