Le livre qu'il vous faut pour réussir vos photos. Edition revue et augmentée

Aucun diagramme effrayant. Pas de jargon de club de photo. Le livre qu'il vous faut pour réussir vos photos vous présente toutes les bases : composition, exposition, éclairage, objectifs et, le plus important, l'art de voir et de ressentir. Destiné à tous les utilisateurs de smartphones, de reflex, de compacts et de bridges, cet ouvrage regorge de conseils techniques qui vous aideront à vous exprimer à travers vos images. Des clichés mythiques de photographes de renom et des créations contemporaines inspirantes vous donneront envie de dégainer votre appareil photo. Plus de 50 grands photographes dont : Zanele Muholi Henri Cartier-Bresson Nadine Ijewere Martin Parr Anastasia Samoylova Campbell Addy Dorothea Lange Robert Frank Andre D. Wagner Alia Ali