"Un régal ! Une sorte de version féminine et trash de Tom Sawyer au temps de Google". Jérôme Dupuis, L'Express Que font deux gamines en plein hiver dans une des forêts les plus sauvages des Highlands, à des kilomètres de la première ville ? Sal a préparé leur fuite pendant plus d'un an, acheté une boussole, un couteau de chasse et une trousse de premiers secours sur Amazon, étudié le Guide de survie des forces spéciales et fait des recherches sur YouTube. Elle sait construire un abri et allumer un feu, chasser à la carabine. Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, Sal raconte ce qui l'a poussée à partir, mais aussi son amour infini pour cette soeur rigolote qui aime les gros mots et faire la course avec les lapins. Pour la protéger, elle ne reculera devant rien. Originaire de la péninsule de Fife, en Ecosse, Mick Kitson est professeur d'anglais. Il est l'auteur de Manuel de survie à l'usage des jeunes filles (Prix de l'Union Interalliée 2019), Analphabète et Poids plume (Prix Jules Rimet 2022). Tous ses romans sont disponibles chez Points. Prix de l'Union Interalliée 2019 Traduit de l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller