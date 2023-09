64 PAGES DE PHOTOS RARES OU INEDITES Claude Gassian a photographié Alain Bashung à l'aube des années 1980 jusqu'à la fragile fin sacralisée par les Victoire de la musique, à l'hiver 2009. Capable de fulgurances électrisée comme de lyrisme romantique osé, malaxant les sons comme les mots et risquant l'humour sans jamais filtrer avec le calembour, Bashung incarne l'aristocratie paradoxale d'un rock français pavé, mais jamais coupé de ses origines métisses, américaines, révisées à coups de jeux de mots allitérés francaouis, de Kurt Weill et de Georges Delerue, de Buddy Holly et de Léo Ferrré en passant par Gainsbroug et Manset, sans jamais être autre que parfaitement original, dandy ténébreux habité par les fantômes obsédants du rock qui l'ont précédé et soucieux d'en prolonger la préciseuse alchimie en faisant à son tour lui aussi, "hennir les chevaux du plaisir"