Le côté de Chelsea

"Je ne saurais trop recommander la vertu purgative, exorcisante, du pastiche" , écrivait Marcel Proust dont on connaît le génie dans ce domaine. La gloire posthume venue, son oeuvre n'échappa pas aux parodies et aux caricatures, souvent maladroites. Il y eut pourtant un écrivain de talent pour oser lui rendre le plus beau des hommages sous la forme qu'il avait si bien illustrée en imaginant un épisode inédit d'Ala Recherche du temps perdu de l'autre côté de la Manche. Délicieux et teinté d'une légère ironie, ce brillant exercice de style constitue une évocation courtoise et affectueuse du vaste génie de Proust, à coups de phrases sinueuses mais limpides, et nous promène de Londres à la campagne du Surrey sur les traces imaginaires d'un voyage que l'auteur de Pastiches et mélanges n'eut pas le temps d'accomplir. "La mystérieuse et profonde émotion avec laquelle le narrateur aborde et assimile l'univers inconnu de l'Angleterre, est proustienne à un degré hallucinant". George D. Painter