Mathématiques CP Vive les maths. Guide pédagogique + diaporamas, Edition 2023

Un guide très pratique, enrichi de diaporamas et de nombreuses ressources numériques pour animer la classe ! Le nouveau guide pédagogique Vivre les Maths CP propose : - Une programmation clé en main. - Tous les énoncés pour le rituel de problèmes. - Les descriptifs des séances de calcul mental. - Le descriptif de toutes les séances d'apprentissage. - Des propositions pour animer les séances de jeux du vendredi. - Des propositions d'évaluation pour chaque période. Pratique ! Le guide se présente sous forme de fiches détachables. Placez-les dans un classeur et n'emportez que le nécessaire avec vous. + Avec le guide papier, vous bénéficiez d'un code personnel pour accéder aux nombreuses ressources numériques : - Les diaporamas, modifiables et annotés, pour animer le rituel de résolution de problèmes avec la mascotte Meticulo et le calcul mental avec Réglisse. - 15 animations interactives conçues par une des autrices du blog Les Maitresses en baskets, avec 3 niveaux de difficulté. - Une version modifiable de la programmation - Des outils d'étayage pour les élèves : grille DYS pour poser les opérations, sous-main,... - Tout le matériel nécessaire pour les séances d'apprentissage. - Les chronos calcul. - Tout le matériel à imprimer et à plastifier pour les jeux du vendredi. - Des versions modifiables des évaluations.