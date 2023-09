Mes premières saisons à toucher

Plus de 20 matières à toucher qui permettent aux petits d'appréhender une nouvelle dimension des objets et mots présentés. Le sens tactile facilite l'appropriation du nouveau vocabulaire et sa mémorisation. Pointer, nommer, enrichir son vocabulaire et développer son sens tactile : un livre d'éveil à manipuler d'abord avec le parent accompagnateur, puis tout seul. Thématiques : - Le printemps - Pâques - L'été - Les vacances - La rentrée - L'automne - Halloween - Noël - L'hiver