Rendez-vous place de Fürstenberg Tome 1 : Le temps des épreuves. Edition

Paris, février 1914. Les chemins d'Amélie, fille de commerçants, et d'Armand, fils de bonne famille, se croisent pour la deuxième fois, à quatre ans d'intervalle. Si Armand s'est épris du caractère rebelle d'Amélie, cette dernière est moins impressionnée par ce jeune homme soumis à la volonté familiale. Pour autant, à force d'insistance, Amélie finit par s'attacher à cette personnalité espiègle qu'elle découvre au fil des mois. Mais une ombre plane au-dessus de cette relation naissante. Quel est ce secret que dissimule Armand et qui pourrait bien menacer leur amour ? Amélie et Armand parviendront-ils à surmonter les obstacles qui se dressent devant eux ? Rendez-vous place de Fürstenberg est une grande saga amoureuse traversant les tumultes de la grande Histoire. Rose Morvan, passionnée de littérature française et d'Histoire, écrit des portraits de femmes combatives où l'amour tient une place privilégiée. Rendez-vous place de Fürstenberg est ici republié dans une nouvelle édition en deux tomes.