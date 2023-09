La dernière des guerres. Tome 1, Rencontres décisives

"La Sauveuse protégera un grand nombre d'innocents, et défendra des nations entières. Lorsque la Dernière des Guerres atteindra son point culminant, elle délivrera l'Univers des griffes des Té-nèbres" . Depuis des siècles, un secret occulte hante le Segment, une ligne discontinue dans l'Univers re-groupant la Galaxie des Trois Soleils, la Voie lactée et Abundantia. Les êtres paranormaux, qui ne sont autres que des humains aux pouvoirs surnaturels, ont toujours caché leur existence, ainsi que leur foi en la prophétie de la Dernière des Guerres. Cet affrontement apocalyptique entre la Lumière et les Ténèbres éclate à un moment inattendu dans la vie de Rajade, une jeune Humiride native de la Terre. Bouleversée au plus profond d'elle-même, elle entame un voyage tumultueux, où chaque rencontre lui révèle peu à peu la nature providentielle de sa destinée, et la guide sur le chemin d'une quête périlleuse. Plongez dans un récit vibrant où le destin de Rajade se mêle à celui de l'Univers, porté par une lutte épique entre forces lumineuses et obscures.