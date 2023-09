Un beau matin, tandis que Rome s'éveille, les deux amis font une amère découverte : Plotin a disparu ! Pour seul indice, il a laissé une tablette de cire couverte de vaguelettes avec en son centre ses cinq mots : "Fuir seul vers le seul". Leurs recherches les mèneront dans les ruelles de Rome, à l'ombre du temple d'Iris, à la rencontre d'un sculpteur cordial et d'un gnostique revêche et même au-delà du monde sensible... jusqu'à un pays lointain, qui n'a ni début ni fin, l'Un.