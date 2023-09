Le cerveau numérique. Organisez votre vie numérique, gagnez du temps et libérez votre esprit

Ce livre a pour vocation d'aider le lecteur à retrouver de la disponibilité mentale et gagner en productivité. Comment ? En l'aidant à centraliser et organiser ses informations (projets, tâches, idées, agenda, contacts, etc.) dans un lieu unique : le cerveau numérique. Pour cela, il propose : un système, le cerveau numérique, pour centraliser les informations trois applications au choix pour gérer ses informations une méthode pour capturer, traiter et utiliser au mieux les informations des comportements à adopter pour entretenir et optimiser son cerveau numérique Avec le cerveau numérique, gagnez en productivité et sérénité chaque jour !