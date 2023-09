Intelligence et bienfaits des plantes sauvages. Conseils, méditations et exercices pour plonger au coeur du vivant

Bourrache, chardon, coquelicot... les vertus des plantes sauvages Mystérieuses, les plantes interrogent scientifiques, poètes, mathématiciens, médecins... Sensibles et dotées de bons sens, elles ne cessent de nous surprendre et cet ouvrage commence par explorer la singularité du végétal dans l'ordre du Vivant pour montrer ensuite comment les plantes interagissent avec leur environnement. Enfin, il propose à chacun et à chacune de découvrir 49 plantes sauvages, en dévoilant leurs vertus et en les réintégrant à la vie quotidienne.