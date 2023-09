Eloge de la transmission. Une prof passionnée raconte

A l'heure où la vocation d'enseignant est mise à mal, sous-payée, voire parfois assassinée... un ex-professeur témoigne de la lente dégradation qu'elle a observée et de ses mécanismes. En trente-deux ans de carrière dans l'enseignement, Jacqueline Raspail a vu d'innombrables réformes, programmes, manuels ou encore tendances linguistiques circuler au fil des années. Forte de cette longue expérience, l'auteure livre dans cet ouvrage le récit de sa vie. Au travers de métaphores, elle parvient à retracer les enjeux du passeur de savoirs, trop souvent oubliés. Elle s'adresse directement aux professeurs, les incite à garder confiance et à se battre pour protéger le patrimoine linguistique et littéraire français. De ses anecdotes avec ses anciens élèves, aux difficultés rencontrées, en passant par les écrivains dont elle a pu faire la connaissance, cet essai est un véritable condensé d'enthousiasme, de sincérité et d'espoir. Malgré tout, à travers ces lignes, Jacqueline Raspail tire la sonnette d'alarme face au fossé qui s'est creusé entre l'éducation telle qu'elle l'a connue et la situation préoccupante de certains établissements depuis les années 2010.