Georges Bernanos, à la merci des passants

Une grande et passionnante biographie parsemée de citations percutantes de l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, écrite par son fils cadet, témoin privilégié. " Si l'on dit de Georges Bernanos (1888-1948) qu'il fut le plus grand romancier de son temps, nul n'est surpris... ", écrivait André Malraux en 1974. Cet avis fut largement partagé par ses pairs en littérature, de François Mauriac à Julien Green en passant par Antonin Artaud et Albert Camus. La biographie passionnée de Georges Bernanos offerte par Jean-Loup Bernanos (1933-2003), fils cadet, témoin direct et dépositaire d'un grand nombre de souvenirs et d'inédits qui éclairent les périodes les moins connues de la vie du grand pamphlétaire qu'il fut aussi, nous fait découvrir un être d'exception dont les intimes disaient qu'il était encore plus grand que son oeuvre, et le plus humain des hommes. A chaque page de cet opus, qui est aussi une histoire littéraire et politique de la première moitié du XXe siècle, la parole visionnaire de Bernanos résonne toujours avec la même puissance et la même actualité : " J'ai juré de vous émouvoir - ; d'amitié ou de colère, qu'importe ? "