La Lumière dans les combles

"J'espère bien que vous allez m'emmener à la Gestapo. Alors je pourrai leur dire ce que je vais vous dire à vous. Que vous êtes des lâches. Et des idiots. Bien sûr que je veux cacher des juifs ! Je le reconnais. C'est la vérité. Je veux les cacher et les aider jusqu'à ce que quelqu'un décide d'en finir avec cette guerre." Stefania a fait le choix de résister. Quitte à payer le prix fort... L'histoire vraie de Stefania Podgórska : une aventure inoubliable qui place l'héroïsme au coeur d'une des pages les plus noires du XXe siècle.