L'école de l'exil. Tribulations méditerranéennes. Tribulations méditerranéennes

Ce livre est un appel, a la non désespérance. La foi en l'avenir, en l'humain, est une source permanente de réussite et de joie. L'émigration n'est pas une humiliation définitive, même si elle l'est en son début. Elle est une régression définitive, pour le pays qui met les siens sur les routes. Ayant vécu cette réalité dans des conditions peu "chaleureuses" , une fois intégrée, il m'a paru indispensable d'aller vers les plus fracassés de l'émigration : les enfants, les élèves. . Vivre et réussir avec eux a été un privilège inoubliable Ce livre est un parcours en allers-retours, de vécus imposés par les aléas de l'Histoire, des changements de régimes, du statuts de minorité dans des pays agités. . France coloniale d'opérette à Gabès, petite ville de garnison en lisière du Sahara. France salvatrice, (Tunisie du nord), offrant culture et connaissances à profusion, faisant de nous de bons petits français. Adolescence en recherche d'identité et séjour idéologique au kibboutz collectiviste des années 50 ; riche expérience de totale responsabilité, très loin des parents ; la terre, le désert, l'insécurité, le partage absolu. Retour en Tunisie indépendante des années 60, et triste découverte des refus et remises en questions. Il nous faut partir, plus de place pour nous, la minorité refusée. . Avoir vécu sans papiers sur le territoire national permet, dès une identité retrouvée, d'aider avec passion et "expérience" au parcours pédagogique d'enfants vivant la même tragédie. Puis, la découverte de la Grèce du nord, celle des colonels, la "Hunta" , le peuple grec ses luttes, ses révoltes, son courage, ses musiques, ses poètes, le partage intégral des années durant. Quelle identité est donc la mienne ? Ce récit aidera peut être à la saisir, ou à comprendre le refus d'en avoir une seule, car, "méditerranéenne" ...