Négociez comme un pro !

Vous souhaitez obtenir une augmentation ? Vous projetez de signer un contrat avec un gros client ? Vous cherchez à résoudre un litige avec un partenaire ? Alors, comment faire pour mener à bien votre négociation ? Bien négocier ne s'improvise pas ! Lionel Bellenger, spécialiste de la négociation nous apprendre dans ce petit livre à : bien se préparer, engager la discussion, éviter les pièges et repérer les scénarios à risque. Négocier c'est être ouvert sur le monde, consulter et écouter. Ce livre nous apprend à contrôler une situation et créer les conditions pour faire aboutir ses projets. Un livre bourré d'anecdotes, d'exemples et d'outils, pour remporter vos négociations en toutes circonstances !