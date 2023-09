Le langage secret de votre âme. Cartes Oracle pour l'esprit, le corps et le coeur

Cet oracle vous propose un formidable voyage au coeur de votre âme. Illustré de magnifiques mandalas, il vous invite à vous connecter à votre corps pour élever vos vibrations et vous aligner en profondeur. A chaque tirage, vous vous connectez à votre nature divine et activez un puissant processus de transformation intérieure. "Grâce à cet oracle, vous allez pouvoir recevoir des messages de votre Moi intérieur et améliorer votre bien-être. '