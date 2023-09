Avengers. Ultron Unlimited

Ultron est de retour ! Le terrible robot créé par l'Avenger Hank Pym a pris le contrôle des médias du monde entier, et détruit la Slorénie, un petit pays d'Europe de l'Est. Les Avengers doivent mener la contre-attaque mais cette fois, Captain America, Thor, Wonder Man, la Sorcière Rouge et les autres seront-ils de taille ? La plus grande équipe de l'univers Marvel fête ce mois-ci ses soixante ans, et pour célébrer cet anniversaire, Panini Comics leur offre une collection à petit prix, en six volumes. Les lecteurs et fans de l'équipe la plus célèbre du MCU, partageront les sagas les plus emblématiques des plus grands héros de la Terre, pilotés par les plus grands artistes de la Maison des Idées !