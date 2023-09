Avengers. Guerre à travers le temps !

Les Avengers d'origine affrontent Hulk dans les rues de New York, mais tout ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Un combat avec Kang le Conquérant va plonger une équipe encore inexpérimentée dans un conflit recouvrant plusieurs siècles ! Thor, Captain America, Iron Man, Giant-Man et la Guêpe n'en sortiront pas indemnes ! Une saga complète illustrée par le toujours très apprécié Alan Davis (Excalibur) et imaginée par Paul Levitz. Très connu chez DC Comics, il signe ici sa toute première histoire pour la Maison des Idées.