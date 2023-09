" Qu'est-ce que la propriété ? C'est le vol ! ", " Dieu, c'est le mal ". On ne retient le plus souvent de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) que ces formules provocatrices, dont l'écho n'a d'égal que leur incompréhension. Pourtant, Proudhon est un penseur novateur : premier socialiste que Marx qualifia de " scientifique " en raison de son analyse critique de la propriété, il est aussi le premier à se déclarer positivement " anarchiste ". Sa critique systématique des conditions politiques de son temps le conduit à penser la question aussi bien sociale que démocratique. Edouard Jourdain trace le portrait nuancé du théoricien d'un " autre socialisme ", mais aussi d'un acteur majeur des combats de son temps pour qui le désordre découle de la propriété capitaliste, de l'Etat et de la religion. Pour Proudhon, c'est bien dans l'anarchie que l'humanité trouvera l'ordre.