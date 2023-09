La grammaire sans complexe !

Pour tous les étudiants aux concours administratifs qui souhaitent se remettre à niveau en grammaire, cet ouvrage propose : - les règles à connaitre et à comprendre - plus de 300 exercices progressifs et leurs corrigés : 3 niveaux de difficulté pour vérifier sa compréhension et s'entrainer - des conseils et astuces pour acquérir les bons réflexes, éviter les erreurs Réviser les bases pour préparer et réussir son concours !