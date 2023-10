Humour des Savanes

Bienvenue en Afrique ! Quatre mains et deux paires d'yeux au service d'une vision originale au service d'un objectif commun : partager la vie quotidienne de la mythique faune africaine. Comment ne pas s'émerveiller devant les multiples contorsions de la girafe ? Comment ne pas s'esclaffer devant la danse des babouins ? Comment ne pas s'émouvoir devant l'idylle entre l'hippopotame et le crocodile du Nil ou la tendresse et la patience infinies d'une hyène pour son rejeton ? Comment ne pas s'identifier aux multiples comportements des animaux de la savane qui, tels ce buffle ou cet impala embourbés dans un lac presque asséché, se démènent et tentent vainement de s'adapter aux conséquences du changement climatique ? Pour le plus grand plaisir de nos yeux mais surtout par nécessité, tous développent des stratégies pour se nourrir ou séduire, mais aussi d'entraide et de solidarité, d'interdépendance, dans un seul but : survivre et perpétuer l'espèce ! Par une approche photographique décalée et ses quelque 200 clichés, ce livre n'a de cesse de provoquer le questionnement, susciter l'émotion, raconter une histoire autour de scènes cocasses, surprenantes, inattendues... qu'elles découlent des attitudes de l'animal, de ses interactions avec d'autres individus ou bien du jeu des perspectives saisies par l'objectif.