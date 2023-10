Albert et Simon

Improbables et authentiques rencontre et correspondance que celles survenues en 1975 entre Albert Speer, architecte et ministre d'Hitler condamné à vingt ans de prison par le tribunal de Nuremberg et Simon Wiesenthal le célèbre chasseur de nazis rescapé des camps de la mort où toute sa famille a péri. Que se sont-ils dit ? Albert Speer cherchait le pardon mais pour l'obtenir il devait dire la vérité qu'il avait cachée à Nuremberg. Dans ce récit très documenté, l'auteur reconstitue ce dialogue improbable entre ces deux hommes et nous livre une part de cette vérité. Philippe Auverny-Bennetot est docteur en sciences économiques et ancien maître de conférences. Après plusieurs ouvrages sur la finance, il se consacre désormais à l'écriture littéraire.