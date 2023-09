Buffalo Kid

Dans chaque vie, il y a des moments de grâce. En 1884, j'avais 20 ans et je travaillais comme taxidermiste dans un grand musée. On me dépêcha de ramener des cornes et des peaux de bisons avant que ceux-ci ne disparaissent à jamais. Je n'imaginais pas ce qui m'attendait et, surtout, que ce voyage resterait gravé en moi toute ma vie et qu'il changerait mon nom...