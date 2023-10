Albert, Esther, Liebmann, Ruth et les autres. Présences juives en Suisse romande

Albert, Esther, Liebman, Ruth et les autres. Des prénoms choisis entre mille pour évoquer des personnalités juives de Suisse romande. L'écrivain Albert Cohen, le démographe et militant politique Liebman Hersch, sa fille, la philosophe Jeanne Hersch ou encore Ruth Dreifuss, la première femme présidente de la Confédération. Figures éminentes ou personnes ordinaires, les Juifs de Suisse romande forment une population au large rayonnement religieux, économique et culturel. Sait-on que Montreux a abrité autrefois ce qui fut longtemps une des plus grandes yeshivot (centres d'études bibliques) d'Europe ? L'Université de Fribourg, quant à elle, a accueilli dès les années 1970 l'enseignement du philosophe juif Emmanuel Levinas dont les cours se terminaient souvent autour d'une réunion informelle avec les pères dominicains. Quant à Haïm Weizman, le premier président de l'Etat d'Israël, après avoir étudié la chimie à l'Université de Fribourg, c'est à Genève qu'il jeta les bases de l'Organisation sioniste mondiale. L'histoire des diverses communautés et la vie juive ont fait l'objet de publications bien documentées. Mais les Juifs de la partie francophone de la Suisse n'ont à ce jour pas reçu l'attention qu'ils méritent du point de vue de la recherche historique. En réunissant une vingtaine d'auteurs et en abordant plusieurs thèmes inédits, ce livre offre une approche plurielle pour appréhender le paysage juif suisse romand passé et actuel.