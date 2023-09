L'Histoire de France racontée par les châteaux

Voici un ouvrage qui propose une autre manière de raconter l'Histoire de France. Aux uns, les châteaux forts dont les hauts donjons et les remparts crénelés évoquent les récits d'exploits chevaleresques. Aux autres, les plaisirs raffinés et dilettantes de la "vie de château" , entre Galerie des Glaces et jardins à la française. Pour tous, la certitude que l'Histoire de France s'est en grande partie déroulée dans quelque salle voûtée, sombre et médiévale, ou dans quelque palais aux vastes pièces lumineuses et lambrissées. Pas plus qu'il ne saurait y avoir d'histoire sans château, il n'y a de château sans histoire ! De la plus ancienne motte castrale des premiers temps de la féodalité jusqu'aux ultimes remaniements du XIXe siècle, découvrez dans ce livre richement illustré mille ans d'histoire. Elle vous est racontée à travers près de 200 châteaux qui, de Vincennes à Versailles, de Fontainebleau à Saint-Germain-en-Laye, de Falaise à Blois, des ruines de Coucy jusqu'aux Tuileries disparues, font la fierté de la France. Un voyage idéal à travers les siècles et les fleurons de notre patrimoine !