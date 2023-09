C'est quoi la différence entre genre et sexe ?

Un guide solide de 160 pages à destination des 12-16 ans sur la question du genre, du sexisme à l'identité de genre en passant par l'orientation sexuelle. Tout ce qui questionne les ados sur ce sujet brûlant d'actualité est dans ce livre ! "Est-ce qu'on naît forcément fille ou garçon ? " , "ça veut dire quoi exactement, être féministe ? " , "Est-ce qu'on choisit notre orientation sexuelle ? " , "C'est quoi exactement, la différence entre le genre et le sexe ? " ... Des plus jeunes ados jusqu'aux presqu'adultes, tous se questionnent de plus en plus au sujet de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Les connaissances et les réflexions sur la différence des sexes et sur le rapport sexe/genre ne cessent de progresser, et des débats parfois houleux agitent les familles, et l'ensemble de la société. De la question grammaticale à celle de la transition de genre, ce sont toutes les fondations de notre système de pensée qui sont questionnées. Ce livre propose des réponses factuelles, nuancées, sourcées à ces grandes questions qui chahutent les adolescents, sans qu'ils sachent vraiment à qui les poser. Plus de 70 questions sont ici rassemblées en 3 grandes parties : -Filles - garçons : tous différents ? Tous égaux ? -Mon orientation sexuelle : un choix ? -C'est quoi, mon genre ?