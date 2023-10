Marées Vaches

La langue de Maud Joiret oscille entre rage et férocité pour capter les pulsations des corps, leurs flux et l'environnement dans lequel ils se déploient. - " J'étouffe si on ne me menace pas de perdre la tête / de quitter la terre / de me damner / de foutre le feu à mes paquebots d'allumettes. " Associant les pulsations du chaos intérieur et extérieur, Maud Joiret traque les indices des voix féminines et féministes pour lutter contre l'insensibilité du réel. Arpentant les villes, les galeries, les bars, les supermarchés, sa poésie traduit l'urgence du réel et l'impossibilité de le fuir. - Sa langue oscille entre rage et férocité pour capter les pulsations des corps, leurs flux et l'environnement dans lequel ils se déploient. - Ses interludes marins rythment le recueil et fonctionnent comme un choeur tragique qui cible le quotidien pour le mettre en pièce.