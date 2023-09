L’île Louvre

Cette nouvelle édition dans un format plus grand vient remplacer l'ancienne version, en rupture. Elle permet d'apprécier tout le talent graphique de l'auteur de Manabé Shima et Tokyo Sanpo et sa reconstitution minutieuse et drôle de la vie quotidienne du prestigieux musée ! Muni de son carnet de voyage et de ses crayons de couleurs, Florent Chavouet part à la rencontre de ses habitants (ceux qui travaillent dans l'institution), de ses visiteurs (les touristes du monde entier) et de ses paysages (l'ensemble des salles et des oeuvres exposées) !